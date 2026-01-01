Отломки от свалени ирански дронове са извели от строя шест електропровода в Кувейт, предаде Ройтерс, позовавайки се на кувейтското министерство на електроенергията.
В няколко района има прекъсване на електрозахранването.
🚨⚡ BREAKING ALERT: Kuwait authorities working to restore electricity to areas affected by debris falling on overhead power transmission lines.— War Monitor (@WarMoni_tor) March 12, 2026
• Several neighborhoods reportedly lost power
• Restoration teams deployed immediately
• Cause linked to falling debris, no… pic.twitter.com/hkGTTdunSR
"Шест електропровода са излезли от строя в няколко района на страната в резултат на падането на отломки от прехванати безпилотни летателни апарати, което е причинило колебания в напрежението в мрежата и частично прекъсване на електроснабдяването в различни части на страната", се посочва в изявление, публикувано от министерството на електроенергията на Кувейт в "Екс", цитирано от руската новинарска агенция ТАСС.
Ситуацията с електроенергията и водата в страната е под контрол, уточни ведомството.