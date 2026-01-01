52-годишен мъж е открит мъртъв в дома си в село Богданлия край Елин Пелин, като по тялото му са установени следи от насилие, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 15.40 часа вчера на телефон 112 от жена, която съобщила, че е открила съпруга си в безпомощно състояние в къщата им в селото.

На място незабавно са изпратени служители на Районното управление в Елин Пелин и екип на спешна медицинска помощ. Медиците са констатирали смъртта на 52-годишния мъж.

При извършения оглед на местопроизшествието по тялото му са установени следи от насилие.

По случая е започнато разследване. Действията по него продължават под надзора на окръжната прокуратура.