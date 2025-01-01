Открито е тялото на мъжа, който снощи извърши престъпление в центъра на София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Тялото е намерено в автомобил, паркиран на ул. "Пиротска",

Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление. Води се досъдебно производство по чл. 115 (за умишлено убийство) от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава.

Убийство в денонощен магазин в София, полицията издирва извършителя

Снощи, около 23:00 ч., в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон" е открито тялото на 45-годишна жена. При извършения оглед от дежурна оперативна група на СДВР, се установи, че става въпрос за убийство, извършено с огнестрелно оръжие, информираха сутринта от СДВР.

Според столичната полиция при проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от столичните криминалисти е установено, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала.