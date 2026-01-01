Министерството на външните работи на Русия заяви днес, че САЩ са освободили по молба на Москва двама руснаци - членове на екипажа на петролния танкер, плаващ под руски флаг, който беше задържан в Атлантическия океан в сряда, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"В отговор на нашата молба американският президент Доналд Тръмп взе решение за освобождаване на двама руски граждани, членове на екипажа на петролния танкер "Маринера", заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, без да уточнява дали други руски граждани все още се намират на борда на танкера.

"Приветстваме това решение и изразяваме нашата благодарност към американските управляващи. Продължаваме с неотложната практическа работа по всички въпроси, свързани с възможно най-бързото връщане на нашите сънародници в родината", допълни Захарова

Руското министерство на транспорта съобщи в сряда, че е изгубило връзка с плавателния съд "Маринера", след като военни от американските ВМС се качиха на борда му близо до Исландия като част от усилията на Вашингтон за блокиране на износа на петрол от Венецуела.