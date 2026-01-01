За няколко часа бе ограничено движението по път I-5 Велико Търново - Русе в района на с. Самоводене, при 96 км, поради изтегляне на катастрофирал тежкотоварен автомобил. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Преминаването на леки автомобили се осъществяваше по обходен маршрут - път II-53 Поликраище - Горна Оряховица. Тежкотоварните автомобили изчакваха на място. Трафикът се регулираше от "Пътна полиция".

Малко преди обед трафикът беше възстановен.

По-рано днес беше въведено ограничение и по пътя между Хвойна и Чепеларе при разклона за Студенец заради паднала скална маса.