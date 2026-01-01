Народният представител от „Демократична България“ Ивайло Мирчев заяви, че с оглед на развитието на ситуацията е можел да предприеме действия, които да предотвратят ескалацията на конфликта, възникнал с доставчик на храна при спор за неправилно паркиране.

"Оценявайки ситуацията от дистанцията на изминалите две денонощия, мисля, че можех да направя повече, за да не позволя конфликтът да ескалира по този начин", пише той.

По думите му публичните личности носят по-голяма отговорност в подобни случаи и следва да полагат повече усилия за недопускане на напрежение. Мирчев посочва, че е бил силно афектиран, след като е бил физически атакуван пред сина си.

Той подчертава, че няма претенции към доставчика на храна и това е заявил писмено пред институциите още в петък. По негови думи същия ден се е свързал и с фирмата работодател, за да изрази загриженост относно състоянието му.

Мирчев коментира още, че случаят е предизвикал значително медийно внимание, което не е търсил, а необходимостта да отговори на въпроси и да опровергае неточни версии го е подтикнала да публикува видео по случая.

Той признава, че реакцията му да не позволи на доставчика да напусне мястото преди пристигането на полицията е била грешка в преценката.

По думите му е положително, че прокуратурата се е отказала от искане за задържане под стража на мъжа, който вече е освободен.

В заключение Мирчев подчертава, че всички участници в движението имат ангажимент да работят за намаляване на агресията по пътищата.