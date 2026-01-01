Атаката с дронове, извършена на 17 май срещу атомната електроцентрала „Барака“ в Обединените арабски емирства "застраши сериозно ядрената безопасност“, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, подчертавайки, че нападение срещу ядрено съоръжение е "абсолютно недопустимо, истинско табу“, предаде Франс прес.

„Атаката предизвика пожар в електрически генератор извън площадката, което наложи използването на резервни генератори“, обясни той при откриването на извънредно заседание на Управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия във Виена.

Заседанието беше свикано по искане на Египет, Йордания, Мароко и Саудитска Арабия.

Емирствата са реагирали „бързо и ефективно на немислимото: пряк удар от дрон, зареден с експлозиви“, добави Гроси, който е посетил централата и е предоставил помощ от страна на МААЕ.

Емирствата приписват атаката на иракски проирански милиции.

Инцидентът бе в контекста на седмици на ирански удари с ракети и дронове в отговор на американско-израелската атака срещу Техеран на 28 февруари, дало началато на войната срещу Иран.

Гроси „отново призова тържествено страните в този конфликт, както и всички страни във всички конфликти, да спазват основните принципи, гарантиращи ядрената безопасност по време на военни действия“.

В изявление пред УС на МААЕ Иран заяви днес, че Израел и САЩ са извършили общо седемнадесет „атаки“ срещу негови ядрени обекти от 2025 г. насам. „Една от най-сериозните беше насочена към съоръжение, разположено само на 350 метра от реактора на атомната електроцентрала "Бушер", като взе жертви“, подчерта страната.

Запитан от журналисти за евентуално споразумение относно бъдещето на иранските запаси от уран, Гроси заяви, че МААЕ трябва „да отиде на място и да провери количествата“. „Минало е много време и без яснота относно актуалните запаси стойността на евентуално изтегляне - от гледна точка на неразпространението - може да е относителна“, обясни той.

„Ако те (иранците - бел. ред.) изтеглят от запасите 40 или 50 килограма, или каквото и да е количество, тогава ще имаме проблем - или те ще имат проблем. Защото в такъв случай вероятността за споразумение ще стане по-малка“, допълни Гроси.