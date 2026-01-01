Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви днес, че е била посредник при сключването на временно споразумение на местно равнище между Русия и Украйна, за да бъде извършен ремонт по електропровода на Запорожката атомна електроцентрала, предаде Ройтерс.

"Споразумението за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на МААЕ, влезе в сила на предните линии на фронта близо до Запорожката атомна електроцентрала, като по този начин ще могат да бъдат извършени ремонтни дейности от първостепенно значение по електропровода, за да се предотврати заплахата от ядрена авария", написа МААЕ в публикация в социалната мрежа Екс.

В идните дни техници от Русия и Украйна ще започнат да ремонтират щетите, нанесени по 750-киловолтовия електропровод Днипровска, след като районът около него беше щателно разминиран.

Електропроводът беше прекъснат преди повече от два месеца, като по този начин най-голямата атомна електроцентрала в Европа разчиташе на един-единствен 330-киловатов електропровод за електрозахранването необходимо за охлаждането на шестте ѝ реактора.

През последните няколко седмици връзката на Запорожката АЕЦ с този електропровод беше прекъсната на няколко пъти, което я принуди да използва аварийните си дизелови генератори, уточнява МААЕ.