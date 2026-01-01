Локализиран е пожар, възникнал в местността Мермерско дере в близост до река Илийна, в района на Природен парк „Рилския манастир“ в Рила планина.

Това съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка. Огънят е навлязъл низово в борова гора, засегнал е 10 дка.

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Екипи на пожарната и горските стопанства гасят в пресечена високопланинска местност, на около 2040 м надморска височина.

Оттам допълниха, че огънят е възникнал снощи в суха растителност. Към момента няма нужда от доборволци.

Седмици продължи потушаването на пожара, който възникна на височина около 2200 метра в Рила планина в района на р. Илийна през миналата година.