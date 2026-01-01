Тежка катастрофа затвори Айтоския проход, загинал е един човек, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Инцидентът е станал около 18:30 ч., ударили са се лек автомобил и товарен автомобил в района на пътната отсечка след с. Билка в посока с. Дъскотна. Загинала е 62-годишна жена, шофирала лекия автомобил.

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От МВР уточниха, че е възможно Айтоският проход бъде затворен за продължително време в двете посоки заради извършване на огледи.

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От ОД на МВР - Бургас посочиха, че жената – водач на лекия автомобил, е от Добрич, а тежкотоварният автомобил е управляван от 57-годишен мъж от Аврен.

Пътят Варна - Бургас през Айтоския проход е затворен. Организиран е обходен маршрут през Ришкия проход. Причините за инцидента са в процес на изясняване, а по случая е образувано досъдебно производство.