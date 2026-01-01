Френските здравни власти съобщиха в четвъртък за първия известен случай на заразяване на човек с вируса Шамонда, който обикновено се среща при селскостопански животни. Пациентът е починал по-рано този месец, но властите заявиха, че към момента не е установен риск за здравето на широката общественост, предаде Ройтерс.

Вирусът Шамонда се пренася от дребни кръвосмучещи насекоми и се открива най-често при говеда. По данни на Световната организация за здравеопазване на животните той е установяван и при коне, алпаки, овце и кози.

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) съобщи, че следи внимателно ситуацията и поддържа контакт с френските власти и европейските си партньори, за да оцени възможните последици за общественото здраве.

Според френските власти основната хипотеза е, че пациентът се е заразил в източната част на страната, където вирусът е циркулирал сред животните през пролетта и лятото на тази година.

Пациентът е бил със силно отслабена имунна система и е получавал лечение за сериозно заболяване. Той е починал в началото на октомври.

ECDC уточни, че все още се изяснява дали вирусът е причинил или е допринесъл за смъртта му, както и по какъв начин е настъпило заразяването.

Вирусът Шамонда е идентифициран за първи път в Нигерия в средата на 60-те години на миналия век. До тази година е бил откриван спорадично при животни в Африка и Япония, а през лятото на 2026 г. е установен и в няколко европейски държави.

По данни на Световната организация за здравеопазване на животните към момента няма налични ваксини за вируса.

Как се предава вирусът?

Вирусът Шамонда се пренася основно чрез ухапвания от дребни кръвосмучещи насекоми, често наричани мушици. За разлика от комарите, те са много малки и могат лесно да останат незабелязани.

Вирусът е установяван най-вече при говеда, но през 2026 г. сродни варианти са открити и при овце, кози, коне и алпаки в Европа. При животните може да причини температура, диария, отпадналост и намалено производство на мляко. При бременни животни са възможни аборти и вродени малформации.

Трябва ли хората да се притесняват?

Към момента френските власти не установяват риск за широката общественост. Вирусът досега не е бил признат за причинител на заболяване при хората, а откриването му при един пациент не означава автоматично, че може да се разпространява между хората или да предизвика епидемия.

Случаят обаче е важен за медицинските специалисти, защото показва необходимостта от допълнителни изследвания на вируса и потенциала му да заразява хора. Световната организация за здравеопазване на животните (WOAH) отбелязва, че възможността за предаване на вируса от животни на хора все още не е достатъчно проучена.