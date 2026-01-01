Основният съд в Охрид оправда двамата подсъдими за нападението над Християн Пендиков, извършено вечерта на 19 януари 2023 г. Днешното заседание продължи близо два часа и половина, без да бъдат изслушвани нови доказателства, предаде БНТ.

Съдът прие, че не е доказано, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, за което са подсъдими, както и че не може да бъде доказан етнически мотив за нападението.

Делото започна отново, след като Апелативният съд в Битоля върна случая на първа инстанция по жалби както на прокуратурата, така и на защитата. През март миналата година Илия Спасески и Борче Ангелов получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор за нанасяне на тежка телесна повреда на Пендиков. В предходното решение мотивът „от омраза“ беше счетен за недоказан.

Защитата: Не се появиха доказателства за друг мотив

Адвокатът на Пендиков Стефан Камишевски изрази остро недоволство от решението на съда и от промяната в позицията на съдията, който на практика отмени предишното си произнасяне.

„За нас е безспорно, че деянието е извършено по етнически причини. По време на целия процес не се появиха никакви други факти или доказателства, които да сочат друг мотив“, заяви Камишевски.

По думите му защитата не разполага с възможност да обжалва решението на тази инстанция, като следващите действия зависят от прокуратурата. Очаква се обвинението да протестира оправдателната присъда пред по-горната съдебна инстанция.

Пендиков: Срамувам се от тази присъда

Самият Християн Пендиков не скри възмущението си след обявяването на решението.

„Срамувам се от тази присъда. Да имаш освобождаваща присъда при всички представени видеодоказателства е срамно и позорно. С това решение съдът дава зелена светлина всеки, който се самоопределя като българин в Македония, да бъде бит свободно, без никой да носи последствия“, заяви той.

Пендиков посочи, че нападението от януари 2023 г. е поставило началото на три години ежедневен тормоз, обиди и клевети срещу него и семейството му. Той заяви още, че държави, които не зачитат човешкото достойнство и върховенството на закона, нямат място в Европейския съюз.

В съдебната зала в подкрепа на Пендиков присъстваха и народни представители от България.

Побоят през януари 2023 г.

Християн Пендиков, секретар на сдружението „Цар Борис Трети“ в Охрид, беше нападнат и пребит вечерта на 19 януари 2023 г. пред заведение в града. Впоследствие той беше транспортиран за лечение във Военномедицинската академия в София.

При нападението Пендиков получил тежки наранявания, сред които два спукани прешлена, счупена челюст, пукнати ребра и три счупени зъба.

Според показанията му, дадени непосредствено след инцидента и прочетени в съдебната зала на едно от първите заседания, Илия Спасески първоначално го ударил по главата в заведението с думите: „Не те ли е срам да се пишеш българин?“

По разказа на Пендиков, след като излязъл от заведението, той бил нападнат от Спасески и още две лица. Потърпевшият свидетелствал, че чул жена да призовава нападателите да го оставят, защото ще извика полиция. По думите му Спасески отговорил: „Не трябва за българин да викаш полиция, нито един да не остане“, след което побоят продължил.

Записите от охранителните камери, представени по време на съдебния процес, показват как Пендиков е бит и ритан от двама мъже.

Първоначално обвинение беше повдигнато срещу Илия Спасески от Охрид, а впоследствие към делото беше привлечен и Борче Ангелов от Битоля. И двамата не се признаха за виновни.

Делото продължи близо две години

Съдебният процес премина през множество заседания и отлагания, като бяха разпитани свидетели както на обвинението, така и на защитата. След първоначалните присъди от по осем месеца затвор и последвалото обжалване Апелативният съд в Битоля върна делото за ново разглеждане.

С новото оправдателно решение Основният съд в Охрид прие, че вината на двамата подсъдими не е доказана, а етническият мотив не може да бъде установен.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в България и постави отново въпроса за отношението към хората с българско самосъзнание в Северна Македония. Сега вниманието е насочено към следващите действия на прокуратурата и евентуалното обжалване на оправдателната присъда.