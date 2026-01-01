Над 200 души и повече от 15 екипа с тежка механизация работят на терен по отстраняването на авариите в „Топлофикация София“ ЕАД. Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Петър Петров на брифинг в Столичната община след срещата с кмета Васил Терзиев, посветена на проблемите с отоплението и топлата вода в студентските общежития.

Петров посочи, че дружеството е започнало разговори за наемане на допълнителен човешки ресурс и техника, за да може да отстранява авариите много по-бързо.

Дори със собствения добре концентриран ресурс, смятаме, че значително напреднахме. Над 50 аварии са отстранени в рамките на седмица и половина. Останалите аварии, които са около 500, все още не са преодолени, ще имаме нужда от малко допълнително съдействие, посочи Петър Петров.

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Правим всичко възможно да се справим с тежката ситуация. Ако търсим крайното и трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата. Това, което вече сме започнали, посочи той.

Приветствам Общинския съвет като представител на собственика на дружеството, да приеме нашия бизнес план и решенията, които предлагаме, а именно да подменим максимално много трасета за следващата година, за да може да не се налага да водим тези разговори допълнително, посочи той.

Съжалявам, че дългите години на невъзможност дружеството да инвестира в мрежа, оказват това влияние в момента и подхождам с пълно разбиране към всички засегнати абонати. Обръщам внимание, че районите не са цяла София, посочи Петров.

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Засегнати са около 2% от всички клиенти на „Топлофикация" и крайни потребители на дружеството, каза Петров. Той увери, че дружеството прави всичко възможно по силите си да отстрани настоящите проблеми. Те са от амортизирани съоръжения с много механизация, което отнема време и не може със магическа пръчка да ги решим, каза той.

Този сезон трябва да намерим решение, за да може максимално бързо да се излезе от аварийния режим в части от „Младост“, „Дружба“, „Студентски град“, каза столичният кмет Васил Терзиев на брифинг вчера.