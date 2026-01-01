Софийският градски съд потвърди постоянния арест на тримата малолетни, обвинени в блудство с 15-годишно момиче. Заседанието продължи над четири часа и се проведе при закрити врата.

Според съда има данни и за тримата, че са извършили блудството, след като момичето е било приведено в безпомощно състояние. Тримата са действали с впечатляваща упоритост и липса на състрадание и човечност.

БТА

Те са били безразлични към това, че веднъж са унижили човешкото достойнство на пострадалата и са нямали нищо против да го направят отново, тъй като са разпостранили клипове от случилото се в интернет.

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Едно от момчетата има стари противозаконни прояви, за които на първа инстанция съдът му е наложил наказание "настаняване в интернат" за година. По делото има данни, че родителите и на трите момчета не са осъществили достатъчно контрол.

Момчетата ще изпълняват мярката си за неотклонение в отделно помещение за непълнолетни в следствения арест на столичния бул. "Г. М. Димитров". Припомняме, че Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж за създаване на порнографски материали и хулигански действия във връзка със същия случай.

МВР

В апартамента в нощта на случилото се е имало парти, на което са присъствали над 10 души - момчета и момичета. Вдигал се е шум и съсед е подал сигнал до Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

На място е изпратен патрул, който е установил, че пострадалата също се намира в неадекватно състояние. В апартамента в този момент е пребивавало едно пълнолетно лице, чиято самоличност е била установена.

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От страна на полицията е отправено предупреждение за спазване на обществения ред и ненарушаване на тишината, след което органите на МВР са напуснали адреса, каза на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов.

БТА

Разпоредена е проверка на действията на патрула, отзовал се на първия сигнал, свързан със случая с блудство над непълнолетно момиче. Това каза преди дни пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков.

По думите му първоначалният сигнал е бил за силен шум. Проверява се дали служителите са изпълнили служебните си задължения в пълнота, дали са ги неглижирали, или някой от тях не ги е изпълнил, каза Пелтеков. Той добави, че общо задържаните по случая вече са четирима - трима непълнолетни и един пълнолетен.

З"а да влезе полицията в жилище през нощта, трябва да има ясни данни, че там се извършва тежко престъпление. Такива данни към момента не са събрани. Проверяваме защо не са реагирали по-рано", каза на следващия ден министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.