Два чуждестранни товарни кораба, превозващи общо над 100 000 тона зърно, са били атакувани от руските сили през изминалата нощ в Черно море край украинското пристанище Одеса. Това съобщи украинският премиер Сергий Корецки, цитиран от „Ройтерс“.

Имената на плавателните съдове, флаговете, под които плават, както и размерът на нанесените щети не се уточняват. Няма информация и за състоянието на екипажите, произхода на зърното и пристанищата, в които е било натоварено.

Администрацията на морските пристанища на Украйна също съобщи за нападения срещу търговски кораби в района на Одеса.

Два безпилотни апарата са атакували кораб за насипни товари под флага на Сейнт Китс и Невис. На борда е възникнал пожар, който екипажът е успял да потуши. По предварителни данни няма пострадали.

При друг инцидент е възникнал пожар на товарен кораб в едно от пристанищата в района на Одеса след нападение с дрон.

Все още не е установено дали става въпрос за същите два плавателни съда, за които съобщи украинският премиер.

Руското Министерство на отбраната от своя страна обяви, че е нанесло удар срещу товарен кораб в Черно море, за който твърди, че е превозвал военно имущество и стоки с двойна употреба за украинските въоръжени сили.

Зачестилите нападения застрашават износа през Черно море

Износът на зърно през основните украински черноморски пристанища в района на Одеса е почти напълно преустановен от края на юли заради засилените руски атаки срещу зърнени терминали и търговски кораби.

Преди ескалацията трите пристанища в района на Одеса са обслужвали около 90% от украинския износ на селскостопанска и металургична продукция.

Въпреки че украинските власти не са наложили официална забрана за работата на пристанищата, корабособствениците ги избягват заради рисковете за сигурността, а рязкото поскъпване на застраховките допълнително затруднява търговията.

Украйна пренасочва част от селскостопанския си износ към дунавските пристанища и железопътните маршрути през държавите от Източна Европа.

От началото на селскостопанския сезон през юли 2026 г. страната е изнесла 7,6 млн. тона зърно спрямо 11,5 млн. тона през същия период на предходната година.

Украинският министър на земеделието Тарас Висоцки предупреди на 25 ноември, че ограниченията пред износа през Черно море създават сериозни рискове както за украинските производители, така и за световната продоволствена сигурност.