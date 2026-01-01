Над 3700 деца и ученици са се обучавали в българските неделни училища в Германия през миналата учебна година. Министерството на образованието и науката подпомага организационно, методически и финансово дейността на 31 училища в страната. Това стана ясно по време на среща на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с представители на двете български неделни училища в Берлин, която се проведе в посолството на България в германската столица.

По време на разговора бе обсъдена възможността за по-активно популяризиране на българското висше образование сред учениците от неделните училища. „Важно е тези млади хора да познават възможностите, които българските университети предлагат. Искаме да им дадем възможност да разговарят директно с наши преподаватели и студенти, за да могат да направят информиран избор за своето бъдеще“, посочи министър Вълчев. Учителите подкрепиха идеята, като отбелязаха, че в момента интересът на техните възпитаници е насочен предимно към медицинските специалности.

Преподавателите разказаха за предизвикателствата пред децата и техните семейства, които съчетават обучението в германската образователна система с посещенията в българските училища. Те подчертаха, че неделните училища не са само място за изучаване на родния език, история и култура, но и за създаване на приятелства и изграждане на общност. Много от учениците продължават да поддържат връзка помежду си и след завършването си.

В рамките на срещата бяха обсъдени и предстоящите промени в учебните програми и учебниците в България, както и разпределението на учебните часове в неделните училища зад граница. „Водеща роля при разработването на учебното съдържание трябва да имат учителите с практически опит. Те най-добре познават потребностите на децата“, подчерта министърът. Той пое ангажимент през следващата година да бъде организирана работна среща с представители на българските неделни училища за обсъждане на конкретни предложения за подобряване на учебните материали.

В разговора участваха и досегашният генерален директор на БТА Кирил Вълчев и посланикът на България в Германия Григор Порожанов. Бе обсъдена и ролята на медиите за популяризиране на дейността на българските неделни училища и за предоставяне на актуална информация на сънародниците ни зад граница.

След срещата министър Вълчев разгледа учебните помещения на Българското училище в Берлин, които се намират в комплекса на посолството. През тази година бяха отбелязани 60 години от създаването на първото българско училище в германската столица. Днес в него се обучават 191 ученици от I до XII клас, а занятията се провеждат през цялата работна седмица съобразно ангажиментите на децата в германските училища.

В рамките на визитата си в Германия министърът посети и община Елстертребниц, където Българската православна църква изгражда духовен и образователен център. Предвижда се той да се използва както за провеждане на занятия на българско неделно училище, така и за организиране на образователен обмен с ученици от България.