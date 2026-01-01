Украйна и Русия извършиха поредна размяна на телата на загинали военнослужещи. Москва предаде на Киев 250 тела, а в замяна получи останките на 22 руски войници, съобщиха украинските власти.

Координационният щаб на Украйна по въпросите на военнопленниците съобщи, че репатрираните 250 тела са на украински военнослужещи.

Украински следователи и съдебни медици ще извършат необходимите процедури за установяване на самоличността на загиналите, се посочва в съобщението.

Репатрирането е координирано от няколко украински държавни и силови институции, сред които Координационният щаб, Службата за сигурност на Украйна, Въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи, службата на омбудсмана и Държавната служба за извънредни ситуации.

Международният комитет на Червения кръст е оказал съдействие при репатрирането, съобщиха украинските власти.

Останките ще бъдат транспортирани до специализирани държавни учреждения за експертиза и установяване на самоличността.

Междувременно руският депутат Шамсаил Саралиев потвърди размяната.