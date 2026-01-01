Отломки от безпилотни летателни апарати, свалени над Туймазинския район в руската Република Башкортостан, са паднали в промишлена зона, предизвиквайки пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Няма пострадали хора, уточниха службите за спешна помощ.

В град Невинномиск в руския Ставрополски край е била отблъсната атака с дронове, насочена срещу промишлена инфраструктура, като отломки от свалените дронове са паднали в близост до промишлени и енергийни съоръжения и са причинили щети, съобщи областния губернатор Владимир Владимиров.

Невинномиск е един от центровете на химическата индустрия на Русия, отбелязва Ройтерс.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, че през изминалата нощ руските сили са нанесли масирани удари по Украйна, като са поразили военнопромишлени обекти в Киев, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс.

Министерството на отбраната също така каза, че през нощта руските сили са поразили кораб за превоз на сухи товари югоизточно от Одеса в Черно море, за който се твърди, че е пренасял военно оборудване и стоки с двойно предназначение за Украйна, според информационната агенция.

Най-малко петима души загинаха, а трима са ранени при атака с дрон срещу паркинг в контролираната от Русия част на украинската Запорожка област, съобщи по-рано днес Евгений Балицки, назначеният от Москва губернатор на контролираните от руските сили части на областта.

Освен украинската столица Киев, която атакува с балистични ракети, през изминалата нощ Русия удари и втория по-големина град Харков, съобщиха местните власти.

Най-малко трима са ранените, информира в приложението Телеграм кметът на града Игор Терехов, според когото може да има и затрупани хора под развалините.

По думите на столичния кмет Виталий Кличко пострадалите в Киев са четирима, а двама от ранените са в тежко състояние.

Русия нанесе и удари по енергийната инфраструктура на Украйна, като това доведе до прекъсвания на електроснабдяването в Днепропетровска, Житомирска, Запорожка, Николаевска, Одеска, Харковска и Черниговска област, заяви по-рано днес заместник-министърът на енергетиката Артьом Некрасов.