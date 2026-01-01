46-годишен мъж е настанен в болница с опасност за живота след самокатастрофа във Видин. Инцидентът е станал на 25 ноември във видинската Северна промишлена зона, съобщиха от ОДМВР – Видин.

Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 17:38 часа. Мъжът от село Кутово управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с видинска регистрация, движейки се от село Антимово към областния град.

По първоначални данни водачът напуснал пътното платно и последователно се блъснал в метална конструкция на рекламно съоръжение и в крайпътно дърво.

Пострадалият е транспортиран с линейка до Центъра за спешна медицинска помощ, след което е настанен за лечение в болница с травматични увреждания и наранявания. Състоянието му е с опасност за живота.

Взети са биологични проби за установяване на евентуална употреба на алкохол и наркотични вещества. На мястото е извършен оглед от оперативна група.

По случая е образувано досъдебно производство.