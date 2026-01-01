Някога обещали на майка си, че ще си направят само по една татуировка. Днес обаче телата им са покрити с рисунки от глава до пети, а имената им вече са в Книгата на рекордите на „Гинес“. Алине Галиано и Алена Ханле, познати като Petunia Twins, са обявени за най-татуираните близначки в света. Татуировките покриват около 70% от телата им, съобщава Guinness World Records.

Двете сестри са родени в Германия, но от години живеят в Лос Анджелис. Там не само превърнали страстта си към татуировките в професия, но и създали собствено студио – Petunia TwinsInk. В него работят заедно с още осем жени татуисти.

От една татуировка до цял живот, посветен на изкуството

Началото било доста по-скромно. Когато започнали да се увличат по татуировките, Алине и Алена обещали на майка си, че ще си направят само по една. С времето обаче интересът им прераснал в истинска страст, а рисунките върху кожата се превърнали както в професия, така и в начин на живот.

Майка им първоначално приела решението им с разочарование, но днес е сред най-големите им почитателки.

Сестрите израснали в малко германско село, но мечтаели за живот в голям град. В крайна сметка заминали заедно за Лос Анджелис, където изградили собствен бизнес. Пътят им обаче не бил лесен. По време на пандемията се сблъскали със сериозни финансови затруднения и дори им се наложило да спят в собственото си студио.

Промяната дошла с популярността им в TikTok. Видеата им привлекли широка аудитория и помогнали на двете да станат разпознаваеми далеч извън света на татуировките.

Татуират се една друга поне веднъж месечно

Дори след като постигнали световния рекорд, Алине и Алена нямат намерение да спират. Те се татуират взаимно поне веднъж месечно, така че покритата с рисунки част от телата им продължава да се увеличава.

„Нашата цел с този рекорд е да отпразнуваме уникалната връзка помежду ни и страстта, която ни съпътства през целия живот“, споделят близначките пред Guinness World Records.

Макар да са еднояйчни, сестрите имат различни предпочитания и подчертават, че не копират татуировките си.

За Алине една от най-специалните рисунки е мандалата върху челото ѝ. Сантиментална стойност има и малък детайл върху стъпалото ѝ – контролер за Nintendo, който ѝ напомня за игрите и детските години, прекарани със сестра ѝ.

Алена пък особено харесва бялата мандала върху брадичката си и татуировката на валдхорна върху крака си. Тя свирила на този инструмент в продължение на десет години, а той бил и любимият инструмент на майка им.

Историята на Petunia Twins е включена в изданието Guinness World Records 2027 – признание за две сестри, които превърнали общата си страст в професия и начин да изразят индивидуалността си.