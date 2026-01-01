ПФК „Левски“ излезе с официална позиция след насилието над български привърженици в Марсилия. От клуба изразиха съжаление за преживяното от феновете, отправиха остри критики към френските власти и „Олимпик“ (Марсилия) и обявиха, че ще подадат официална жалба с настояване за наказания на виновните.

„Левскари, трудно намираме думи, с които да опишем случилото се снощи. Боли ни. Бесни сме. Извинявайте“, започва обръщението на „сините“ към техните привърженици.

От клуба заявяват, че дълбоко съжаляват за насилието, на което са били подложени българските запалянковци.

„Дълбоко съжаляваме, че нашите привърженици бяха подложени на подобно ужасяващо насилие. Френските власти и „Олимпик“ (Марсилия) носеха отговорността да гарантират тяхната безопасност. Според нас те не изпълниха тази своя отговорност“, посочват от „Левски“.

В позицията си клубът подчертава, че основният приоритет по време на инцидентите е бил да се гарантира безопасността на привържениците и да се предотврати допълнително насилие.

От „Левски“ уверяват, че още от първия момент работят за установяване на виновните и подвеждането им под отговорност.

„Футболът трябва да бъде празник, а не гладиаторска арена, на която човек да се страхува за живота си“, категорични са от клуба.

Ръководството признава, че разбира гнева на феновете, и заявява, че анализира всяко взето решение по време на събитията, както и обстоятелствата, при които то е било взето.

„Бесни сте и с право. Осъзнаваме, че в подобни моменти думите не са достатъчни. Затова анализираме всяко решение, взето снощи, както и обстоятелствата, при които то е било взето“, се казва още в позицията.

От клуба обръщат внимание, че сред пострадалите от насилието има възрастни хора, жени и млади привърженици.

Според ръководството обстоятелствата около атаките пораждат сериозни съмнения, че те може да са били организирани и предварително планирани.

„Не по-малко обезпокоителна е и очевидната липса на своевременна и ефективна намеса от страна на органите на реда“, заявяват от „Левски“.

Клубът категорично отхвърля и твърденията на част от френските медии, които според него представят пострадалите български привърженици като извършители на насилието.

„Никакви обвинения по отношение на поведението на отделни лица не могат да оправдаят насилието над невинни хора“, подчертават от ръководството.

От „Левски“ съобщават, че са в непрекъсната връзка с привържениците, които са настанени в болници в Марсилия.

Представител на клуба се намира на място още от началото на събитията и оказва съдействие за възстановяването и завръщането на пострадалите в България.

„Ужасът, преживян на „Велодром“, не може да бъде забравен. ПФК „Левски“ ще направи всичко по силите си, за да покаже на своите привърженици, че не са сами“, заявяват от клуба.

В обръщението си ръководството благодари на феновете за предаността им и подчертава, че клубът има задължението да бъде до тях в този труден момент.

ПФК „Левски“ обяви, че още днес ще подаде официална жалба във връзка със случилото се в Марсилия.

От клуба възнамеряват да използват всички налични правни и дисциплинарни механизми, за да настояват за установяване на извършителите, подвеждането им под наказателна отговорност и налагането на съответните дисциплинарни санкции.

Ръководството обещава да информира привържениците за развитието на предприетите действия.

„Вие сте хората, които прекосяват граници, изминават хиляди километри и са до „Левски“ на всяка крачка от неговия път. Наш дълг е да бъдем до вас със същата непоколебима преданост, която вие проявявате към нас“, се посочва в обръщението.