Практиката по повторната обработка и стерилизация на изделия за еднократна употреба в Отделението по оперативна гинекология на „Пирогов" е преустановена след 8 октомври 2026 г., заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в рамките на парламентарния контрол. Тя каза, че органите, които от Министерството на здравеопазването са сезирали, за да направят проверки, не са излезли с констатации за нарушения.

Министър Ивкова отговори на въпрос от Анна Бодакова („Демократична България") относно повторна употреба на медицински изделия за еднократна употреба в Отделението по оперативна гинекология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов".

Анна Бодакова посочи, че поводът за въпроса е журналистическо разследване, че в Отделението по оперативна гинекология в „Пирогов" са използвани многократно при различни пациентки хирургически медицински изделия, които според производителя са предназначени за еднократна употреба. Имаше интервю с лекар от „Пирогов", който беше пожелал да остане анонимен, в което той разказва за тази практика, допълни тя.

След като беше оповестено журналистическото разследване, разпоредих проверка в УМБАЛ „Пирогов" от звено „Вътрешен одит" към Министерството на здравеопазването, заяви министър Ивкова. Успоредно са извършени проверки от три независими контролни органа - Изпълнителна агенция „Медицински надзор", Изпълнителната агенция по лекарствата и Столичната регионална здравна инспекция, каза тя.

Здравният министър посочи, че през януари 2025 г. в отделението по оперативна гинекология е въведена инструкция за подготовка и стерилизация на хирургични инструменти, включително предназначени за еднократна употреба. Тя е издадена въз основа на положително становище на представител на производителя, според което инструментите могат да бъдат използвани след почистване и стерилизация с етиленов оксид или при ниска температура. След проверка на индикаторите за стерилност, при установен проблем с индикаторите или дефект на инструмент, апаратурата сигнализира грешка и не позволява продължаване на работата, добави тя.

За периода от 1 януари 2025 г. до 29 октомври 2026 г. болницата е закупила десет инструмента „кайман" по пет от два размера. Тези изделия не се заплащат от пациентите и не са включени в цената на клиничните пътеки, съобщи здравният министър. Установени са 71 процедури по повторна стерилизация през 2025 г., от които 42 между 27 май и 17 ноември и 31 процедури през 2026 г., от които 17 между 3 февруари и 11 юни, посочи тя. Ивкова уточни, че на стерилизация подлежат и предварително подготвени инструменти, които не са били използвани по време на операция, следователно броят на процедурите по стерилизация не е равнозначен на брой повторни употреби при пациенти.

От началото на 2026 г. са извършени 45 проверки на място по противоепидемичния контрол, включително в операционния блок и централната стерилизация. За проверявания период болницата не е съобщавала, а Столичната регионална здравна инспекция не е регистрирала епидемичен взрив или завишен брой вътреболнични инфекции, информира Катя Ивкова.

След повторно запитване от болницата представителят на производителя е променил първоначалното си положително становище на отрицателно и след 8 октомври 2026 г. практиката по повторната обработка и стерилизация на изделия за еднократна употреба е преустановена, каза Ивкова.

Органите на прокуратурата не са уведомявани, тъй като от извършените до момента проверки не са налице данни за извършени противоправни деяния, заяви министърът.

Тя коментира, че случаят с „Пирогов" е показал, че са необходими ясни правила, които да са еднакви за всички. Поради тази причина Министерството на здравеопазването е подготвило промени в Закона за медицинските изделия, с които се предлага изрична забрана за повторна употреба на медицински изделия, предназначени от производителя за еднократна употреба. Предложеният законопроект е приет от Министерския съвет на 18 ноември т.г. и вече е внесен в Народното събрание, съобщи Ивкова. След влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по лекарствата ще осъществява проверки за спазването на тази забрана, допълни тя.