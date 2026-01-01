Със своя заповед министърът на здравеопазването Катя Ивкова възложи функциите на своите заместници, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Д-р Ивиан Бенишев ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Публични предприятия и управление на собствеността“, „Спешна медицинска помощ“ и „Европейска координация и международно сътрудничество“. Той ще отговаря и за Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, както и за центровете за спешна медицинска помощ.

Галя Александрова ще осъществява координация и контрол върху дирекциите „Бюджет и финанси“, „Изпълнение на проекти, програми и стратегии“ и „Здравно-информационни системи“. В нейния ресор влизат и координацията и управлението на проектите и инвестициите, финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, Програма „Околна среда“ 2021–2027, Швейцарско-българската програма за сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост, включително инвестициите за модернизация на болничните заведения, психиатричната помощ, системата за спешна медицинска помощ по въздуха, Националната цифрова платформа за медицинска диагностика, центровете за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания и развитието на амбулаторните грижи.