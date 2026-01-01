От 3 до 30 октомври т.г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства по южната пътна връзка на надлез „Надежда“ от бул. „Илиенци“ към бул. „История славянобългарска“. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО).

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Движението ще се изпълнява през обходното трасе за автобусни линии № 309 и №79 в посока ж.к. „Люлин 1-2“, кв. „Христо Ботев“. След спирка „Бул. Илиянци – подлеза“ автобусите продължават направо по бул. „Илиянци“, като се придвижват към кръстовището с бул. „История Славянобългарска“, завиват надясно към пътната връзка за кръговото кръстовище на пътен възел „Надежда“, обратен завой на кръговото кръстовище, надясно по бул. „История Славянобългарска“ и от спирка „Котлостроене“ АД по маршрутите си.

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До 15 октомври се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Станислав Доспевски“ и ул. „Ген. Инзов“, като движението се извършва двупосочно по северното платно в посочения участък. Забранява се и влизането на превозни средства по ул. „Ген. Инзов“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „574“.

Промени ще има и в движението и маршрутите на част от обществения транспорт

От 3 октомври се въвеждат промени в движението и маршрутите на част от обществения транспорт в София, съобщиха още от Столичната община (СО).

Промени ще има в маршрутите на автобусни линии № 70, № 72, № 182, № 188 и № 804.

Автобусите по линия № 72 в посока от ж.к. „Западен парк“ към хотел „Плиска“ ще се движат, като преминават от централното към западното локално платно на бул. „Акад. Иван Е. Гешов“. Автобусите ще спират на спирка с код 0393 „Цар Борис III“.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 182 в посока ж.к. „Лозен парк“, като линията ще преминава от централното към локалното платно на Софийския околовръстен път към разклона за с. Герман. Ще бъде разкрита спирка със статут „по желание“ в съществуващото уширение на СОП след кръговото кръстовище на ул. „Патриарх Герман“ и СОП в посока ж.к. „Лозен парк“.

Линия № 804 в посока метростанция „Горна баня“ ще преминава по ул. „Евлия Челеби“ и ще завива наляво по ул. „Звездица“. Автобусите, обслужващи линията, ще спират на спирка с код 1309 „пл. Сред село“.

Организацията на тези промени ще бъде извършена от „Център за градска мобилност“ ЕАД, допълват от общината.