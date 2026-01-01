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Полският град Люблин възстанови бомбоубежище от времето на Студената война на фона на засилващите се руски атаки срещу Украйна и повишената готовност в източните райони на Полша, предаде Ройтерс.

Съоръжението е претърпяло и символична промяна, отразяваща променената представа за заплахите. Аварийният му изход вече е ориентиран на запад, а не на изток.

Полша, която някога беше част от съветския блок, а днес е член на НАТО, поддържа повишена готовност след няколко случая на навлизане на руски ракети и дронове във въздушното ѝ пространство. При руски въздушни удари срещу Западна Украйна жителите на източните полски райони получават предупреждения да потърсят укритие.

Подобни сигнали постепенно се превръщат в част от ежедневието в близост до границата. Миналата седмица регионална телевизия прекъсна прякото си предаване за около 20 минути, след като журналистите се евакуираха в убежище заради предупреждение за въздушна опасност.

Сред съоръженията, достъпни при последните тревоги, е модернизирано убежище под базата на общинския транспортен оператор в Люблин. Построено в средата на 80-те години на миналия век, в разгара на Студената война, то вече е обновено според съвременните изисквания.

Убежището може да приюти 200 души за период до 72 часа, като разполага със самостоятелен източник на вода и електричество, независимо от външните електропреносни мрежи, заяви пред Ройтерс инспекторът по гражданска защита Камил Жонд.

Модернизацията е част от усилията на Полша да засили готовността на гражданската си защита заради войната в съседна Украйна. Въпреки това много поляци все още не знаят къде биха могли да се укрият при евентуална атака.

По оценки на полското правителство страната разполага с около 2000 убежища с капацитет за приблизително 300 000 души. Освен тях има над 86 000 места, предлагащи по-ниска степен на защита, сред тях мазета, подземни гаражи и метростанции. Те могат да поберат общо около 23 милиона души.

"Всъщност се съмнявам, че изобщо имаме убежище. Вероятно бих избягала в мазето или в собствената си баня“, разказва 77-годишната Елжбета Возница.

"Толкова години бях свикнала с мир и спокойствие. Не можех да си представя, че нещо подобно може да се случи“, допълва тя.

Полският премиер Доналд Туск заяви тази седмица, че руските военни действия в Украйна се приближават все повече до границата с Полша.

"Отново и отново сме принудени да вдигаме самолетите си във въздуха - нощ след нощ и ден след ден, защото руските атаки в близост до границата вече са постоянно явление“, заяви Туск пред правителството.

Той подчерта, че властите остават изцяло съсредоточени върху предотвратяването на инциденти от полската страна на границата.

 

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Боряна Михайлова/БТА
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