Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите се провежда на територията на Областната дирекция на МВР-Разград.

Обект на проверките са търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че евентуално може да се извършва престъпна дейност или такава, свързана с административни нарушения.

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Паралелно с това са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства. В засилените контролни действия участват екипи на "Охранителна полиция", "Пътна полиция", "Криминална полиция", както и служители на Дирекция „Жандармерия“. КПП-та функционират на територията на РУ-Разград и РУ-Лозница. Проверяват се търговски обекти и места, където се събират лица от активния криминален контингент.

Акцията е насочена към противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони и квартали на територията, обслужвана от ОДМВР-Разград.