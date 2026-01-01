Премиерът Радев каза от трибуната на НС, че цените на хранителните стоки са приоритет на правителството. Отговорът бе на въпрос от парламентарната група на ГЕРБ-СДС относно покачващите се цени на храните.

"Първите закони, с които влязохме, бяха двата закона - за КЗК и КЗП, за да се изгради една комплексна тройна система, която да даде инструментариум на двата регулатора, които да следят ценообразуването. Това не е лесен процес. Предстои и се работи усилено за централен електронен регистър за цените на хранителните стоки", каза премиерът.

По думите му досега такъв не е правен в България, има го в редица европейски държави. Той благодари на веригите, като много от тях са се "отнасяли съзнателно". "Този подход на "Кошница с грижа" трябва да бъде допълнен с тези по-сериозни мерки и ние ще започнем да ги прилагаме", обясни той.

"Неслучайно искам от НСИ инфлацията при хранителните стоки от първа необходимост. Тенденцията за ръст я има от януари до април", каза премиерът.

"Тази мярка "Кошница с грижа, диалогът, който направихме с големите хранителни вериги, но не самата мярка - даде резултат, но той не е достатъчен". обясни той.

По думите му цените на горивата са скочили, но цените в България са "едни от най-ниските в Европа".

Премиерът припомни мерките на правителството – 55 млн. евро за големите търговски превозвачи, които имат влияние върху ценообразуването, за селскостопанските производители, субсидии за обществения транспорт, намаляване на акциза на пропан-бутана, както и предоставянето на по 50 евро за най-уязвимите групи, без да се изисква попълване на декларации.