Вицепремиерът Атанас Пеканов припомни пред депутатите в Народното събрание, че на 30 септември е изпратено искане за третото плащане по ПВУ.

"С този акт България свърши и последните документални процедури. Петото плащане е на стойност над 1,8 млрд. евро, сериозна сума, която бе под риск до преди няколко месеца. Беше работено по различни реформи, изпълни се една дългогодишна критика към България - критиката към създаване на Антикорупционна комисия", каза той.

По отношение на здравеопазването, Пеканов поздрави здравния министър Катя Ивкова, която "в спешен порядък" се е свързала с голяма част от изпълнителите.

"Очакваме голяма част от петото плащане да дойде до края на тази година в средата на месец декември", каза още вицепремиерът.