Българската делегация в ПАСЕ постави случая с Ива Михайлова пред ръководството на Съвета на Европа заради наложената ѝ забрана за пътуване в чужбина с цел медицинско лечение.

Нон-пейпър във връзка със случая с Михайлова, която е от Северна Македония и има и българско гражданство, беше връчен на председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Петра Байр от българския народен представител и ръководител на българската делегация Весела Момчева-Таун.

На срещата присъства и Деница Сачева, заместник-председател на българската делегация в Асамблеята.

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Случаят с Михайлова беше повдигнат и по време на есенната сесия на ПАСЕ в Страсбург. На 29 септември Момчева-Таун отправи въпрос към генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, като посочи, че заради съдебно производство на Михайлова е наложена забрана да пътува в чужбина за медицинско лечение.

Въпросът беше поставен в контекста на възможностите на институциите на Съвета на Европа да реагират в случаи, при които съдебни ограничения могат да възпрепятстват достъпа до спешна или необходима медицинска помощ.

Берсе подчерта значението на достъпа до адекватни медицински грижи и припомни, че стандартите на Съвета на Европа трябва да бъдат спазвани, включително тези, заложени в Европейската социална харта.

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Случаят беше поставен и пред Изабел Беро-Амадей, министър на външните работи и сътрудничеството на Монако и действащ председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Тя посочи, че Комитетът на министрите не заема позиции по конкретни казуси, които са предмет на текущи производства.

Беро-Амадей обаче обърна внимание на възможността за прилагане на обезпечителни (временни) мерки съгласно Правило 39 от Правилника на Европейския съд по правата на човека.

Такива мерки могат да бъдат поискани при изключителни обстоятелства, когато съществува непосредствен риск от непоправима вреда за право, защитено от Европейската конвенция за правата на човека, включително в ситуации, свързани с достъпа до здравеопазване.