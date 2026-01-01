На 7 август Основен съд - Кочани постанови пореден отказ на Ива Михаилова да проведе необходимото й лечение. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

МВнР на Република България изразява сериозна загриженост от продължаващата вече повече от половин година невъзможност младата жена да получи навременно и адекватно лечение на диагностицираното тежко неврологично състояние.

Обръщаме внимание, че становище на местната компетентна здравна институция ясно констатира не само тежката диагноза, но и невъзможността от осигуряването на предписаното лечение в Северна Македония и необходимостта то да бъде проведено в друга държава.

Настояваме Ива Михаилова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото й на достоен живот.

Припомняме, че всички страни по Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи са задължени да защитават правата на човека на техните граждани. В случая с Ива Михаилова обръщаме внимание на зачитането на правото на живот, забраната за нечовешко и унизително отношение, както и на осигуряването на ефективни правни средства за защита.

В тази връзка, не са случайни постоянните отрицателни констатации на Европейската комисия за състоянието на съдебната система в Северна Македония. Подчертаваме, че върховенството на правото е сред водещите условия за какъвто и да е напредък на една страна-кандидат към членство в Европейския съюз.

Грижата за живота и здравето на сънародниците ни зад граница е постоянен приоритет за българската държава и Министерството на външните работи ще продължи да използва всички международни механизми за тяхното гарантиране. Ива Михаилова ще продължи да се ползва с пълната подкрепа на българските институции в нейната борба за достоен живот.