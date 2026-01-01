На българката Ива Михайлова от Кочани ѝ е отказано лечение в България, съобщи председателят на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната Ангел Георгиев от „Възраждане“, цитиран от пресцентъра на формацията.

Това се случва въпреки опасността младата българка да остане инвалид, а мотиви за отказа няма, се посочва в съобщението.

„Именно заради това преди броени дни свиках извънредно заседание на ръководената от мен парламентарна комисия. Заседанието обаче беше провалено от народните представители на Румен Радев, които не дойдоха на заседание и по този начин нямаше необходимия кворум“, посочи Георгиев и допълни, че страната ни не е направила необходимото, за да може Ива Михайлова да получи шанс за лечение.

По негови думи случаят на Ива Михайлова е придобил огромна популярност в Кочани и местните жители не само съчувстват на момичето, но и споделят, че тя е жертва на дискриминация, защото открито заявява, че е българка.

Георгиев и евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов са сезирали всички докладчици в Европейския парламент по въпроса, се посочва още в съобщението.

„До момента констатираме, че управляващите от „Прогресивна България“ не взимат отношение по въпроса на Ива Михайлова, с което на практика вземат страната на македонистите“, посочи Георгиев и призова правителството за спешни действия.

БТА припомня, че на 6 юли в Основния съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са ѝ отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Според прокурора по делото на 7 октомври миналата година, по пътя Кочани – Щип, Ива Михайлова се е движела с превишена скорост, а в един момент е навлязла със 70 км в насрещната лента, където се е движел автомобил, заобикалящ полицейска кола, спряла друг автомобил за проверка. При сблъсъка между автомобила, управляван от Ива Михайлова, и този в насрещното движение, има няколко пострадали, между които и самата Ива. Всички пострадали са откарани в болница, където един от тях умира. Според експертизи, направени от защитата обаче, Михайлова няма нарушение нито по отношение на скоростта, с която се е движела, нито по отношение на положението на автомобила ѝ в момента на удара. На 4 август Комисията по политиките за българите извън страната изслуша в Народното събрание Христина Михайлова – майка на Ива Михайлова. Тя представи информация за събраните по делото свидетелски показания и експертизи, които според защитата оневиняват дъщеря ѝ, изрази съмнения относно начина, по който се води процесът. Заседанието не беше открито поради липса на кворум, поради което Комисията нямаше възможност да гласува дневния ред. По отношение на лечението Христина Михайлова каза, че през последните десет месеца семейството пет пъти е поискало разрешение Ива Михайлова да бъде лекувана в България. По думите ѝ е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип.