Корабът на „Грийнпийс“ Arctic Sunrise акостира за двудневно посещение във Варна. Визитата му е свързана с новата кампания на световната организация „Черно море без нефт и газ“. Десислава Микова, координатор на кампаниите на „Грийнпийс България“, разясни пред журналисти защо "не е добра идея" да има добив на нефт и газ в Черно море.

Arctic Sunrise е бил къде ли не по света, от Арктика до Антарктика, от Амазония до бреговете на Африка, и е свидетел както на невероятното биоразнообразие на нашата планета, така и на ужасяващите ефекти от климатичната криза и от разрушителните практики на добивната индустрия на различни места по света, посочи Микова. Тя уточни, че тази година корабът е в Черно море в подкрепа на кампанията да се спре добивът на нефт и газ в акваторията.

БТА

БТА

В България има две концесии за добив на нефт и газ в морето, припомни Микова. Тя уточни, че целта на визитата на кораба на "Грийнпийс" е представителите на организацията на разкажат на обществото защо това не е добра идея нито за енергийната система на страната ни, нито за екосистемата на Черно море.

Изкопаемият газ има всъщност манипулативния имидж на чисто гориво, тъй като е широко известен като природен газ, допълни Микова. По думите ѝ проблемът е, че това всъщност е изкопаемо гориво, както въглищата и петрола. На изгарянето на този вид гориво се дължат 22 процента от глобалните емисии на въглероден диоксид, посочи Микова.

Тя допълни, че самият газ се състои предимно от метан, а това е парников газ, който е 80 пъти по-мощен от въглеродния диоксид в краткосрочен план. Учените казват, че най-добрият ни шанс да предотвратим ужасяващите последствия от климатичната криза е да намалим консумацията на изкопаем газ, изтъкна Микова. Тя подчерта още, че българската енергийна система не е зависима от газа и може да се трансформира и да се ползват от домашни възобновяеми източници.

БТА

БТА

Вече няма нужда от централизирани източници и изкопаеми горива, посочи Микова. Тя допълни, че представителите на Грийнпийс многократно са разговаряли с управляващите по тези проблеми и ще продължат да работят активно за промяната на ситуацията.

Arctic Sunrise ще бъде във Варна на 7 и 8 август и ще бъде отворен за посещения. Гостуването му ще протече под мотото „Живо Черно море без нефт и газ“. Във Варна“ Грийнпийс България“ ще постави начало и на инициативата „Градове без газ“, която насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура.

Ледоразбивачът ще бъде достъпен за посещения на 7 август от 16:00 до 20:00 часа, и на 8 август от 10:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 18:00 часа.