Грижата за физическото и психическото ни здраве често изглежда като удоволствие, което изисква сериозен бюджет – спа процедури, скъпи почивки или специализирани програми. В действителност обаче много от полезните навици могат да бъдат напълно достъпни и дори безплатни, пише Би Би Си.

Експерти, предприемачи и организатори на уелнес инициативи посочват няколко лесни начина да включим повече движение, социални контакти и моменти за отдих в ежедневието си, без да харчим много.

Безплатни и евтини уелнес занимания

На фона на поскъпващите абонаменти и заниманията в специализирани студиа все повече хора създават собствени групи за йога, медитация и други практики. Подобни срещи често се организират чрез местни общности и групи в социалните мрежи.

Такъв пример е инструкторът по йога Анастасия Мираславска, която в Лондон организира инициативата Sunday Reset. Веднъж месечно участниците се събират в различни паркове, където практикуват йога и медитация. Предлагат се и онлайн сесии, като част от заниманията са безплатни.

Градинарство – и без собствен двор

Работата с растения е друг достъпен начин да съчетаем движение, време сред природата и почивка за ума. Изследване на Кралското градинарско дружество във Великобритания показва, че хората, които градинарстват ежедневно, съобщават за по-високо усещане за благосъстояние и по-ниски нива на стрес.

Не е задължително човек да разполага със собствена градина. Според благотворителната организация Thrive обществените градини могат да имат положителен ефект не само върху физическото състояние, но и върху социалните контакти, когнитивното и емоционалното здраве. На село това е лесно - природата е навсякъде около нас, а в града - просто може да поддържаме междублоковите пространства.

Връщане към „старомодните“ хобита

Някои традиционни занимания отново се превръщат в предпочитан начин за прекарване на свободното време. Наблюдението на птици, плетенето на една кука и други подобни хобита предлагат възможност за разтоварване с минимални разходи.

Проучвания сочат, че дори половин час, прекаран в наблюдение на птици, може да засили усещането за щастие и връзката с природата.

Плетенето на една кука също не изисква голяма първоначална инвестиция. Освен това изследвания го свързват с по-добро психическо състояние и по-лесно справяне със стрес, скръб и някои хронични заболявания.

Повече движение без фитнес карта

За да спортуваме редовно, не е задължително да плащаме за фитнес. Упражненията със собствено тегло – като клекове, лицеви опори и набирания – могат да се изпълняват както у дома, така и в парка и почти не изискват екипировка.

Бягането също остава сред популярните и достъпни форми на физическа активност. Във Великобритания около 7,1 милиона възрастни вече практикуват този спорт – с над половин милион повече в сравнение с предходната година.

„Звукова баня“ и в домашни условия

Сред набиращите популярност уелнес практики през 2026 г. са т.нар. звукови бани. При тях се използват тибетски и кристални купи, гонгове и камбанки, които създават звукова среда за релаксация и медитация.

Посещенията на подобни сесии на живо обаче могат да бъдат скъпи. Затова преживяването може да бъде пресъздадено и у дома чрез записи в YouTube, Spotify или приложения за медитация.

Лиз Купър, основател на Британската академия по звукова терапия, съветва хората да се насочват към записи, създадени от опитни специалисти или утвърдени организации.

По думите ѝ човек може просто да сложи слушалки, да легне, да затвори очи и да избере спокойно място, където няма да бъде прекъсван. Така слушането може да има добър релаксиращ и потенциално терапевтичен ефект.

В крайна сметка най-важното е да открием подход, който ни допада и който можем да превърнем в редовна част от ежедневието си.