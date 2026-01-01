Мексиканските власти арестуваха член на бандата "Барио 18", който е в списъка на най-издирваните престъпници в Салвадор, обяви снощи салвадорското правителство, цитирано от Франс прес.

Правителството на десния президент Наиб Букеле обяви война през 2022 г. на престъпната групировка "Барио 18" и съперничещата ѝ банда "Мара Салватруча" (МС-13) - двете най-могъщи престъпни организации в Салвадор.

През юни салвадорската прокуратура поиска 563 лидери на "Барио 18" да бъдат изправени на съд като част от колективна процедура, подобна на процеса срещу около 500 лидери на МС-13, които очакват присъдата си.

Хосе Вентура, известен още като Ел Муерто (Мъртвеца), е "открит и арестуван“ в Мексико, обяви салвадорският министър на правосъдието и обществената сигурност Густаво Виляторо, без да уточнява датата на залавянето. Вентура вече има присъда за убийство и е в списъка на салвадорските власти със 100-те най-издирвани престъпници, добави министърът. Ел Муерто е действал и като наемен убиец.

Повечето членове на "Барио 18" и МС-13 са арестувани в рамките на офанзивата, предприета от Букеле срещу организираната престъпност в Салвадор. В резултат от това процентът на убийствата в страната е намалял значително, посочва АФП.