Министерството на земеделието и храните (МЗХ) призовава да не се изкривяват фактите според нечия политическа призма и наближаващи избори, а да се придържаме към обективната истина. Това пише в официална позиция на ведомството, получена в БТА, относно внушенията на политически лидери, разпространявани в публичното пространство във връзка с мерките на правителството, чиято цел е да бъдат подкрепени уязвимите групи и българската индустрия и да се овладее ценовият натиск породен от увеличените цени на горивата.

По-рано днес председателят на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев коментира мерките на правителството заради високите цени на горивата, като заяви, че те са напълно недостатъчни, но в тон с "капковото напояване, което обещаха на българския народ".

В момента виждаме, че 100 млн. евро са заделени за едрите зърнопроизводители, които ще продължат да продават зърното по цените на международната борса, т.е. тези пари просто ще им подобрят печалбата, посочи той.

От МЗХ обръщат внимание, че съгласно европейските разпоредби на един бенефициент не може да се изплащат повече от 50 000 евро. Следователно, разпределението на средствата за държавна помощ в размер на 170 млн. евро ще бъде: над 100 млн. евро ще бъдат предоставени за подкрепа на 14 861 български фермери във връзка с увеличените цени на газьола, а останалите средства до 170 млн. евро ще се насочат към близо 41 000 стопанства за компенсиране на увеличението на цените на торовете.