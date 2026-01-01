Правителството премахва акциза върху пропан-бутана като част от пакет мерки за справяне с високите цени на горивата на обща стойност над 300 млн. евро, обяви вицепремиерът Александър Пулев. Мярката, насочена към шофьорите на автомобили с газови уредби, ще действа до края на годината след спешни законодателни промени и ще струва около 15 млн. евро на бюджета, без да се засягат акцизите на бензина и дизела. Вицепремиерът обясни, че правителството условно е разделило мерките на две категории – насочени към индустрията и насочени към гражданите, като двата вида мерки имат една и съща цел – овладяване на ценовия натиск.

Паралелно се предвиждат субсидии за обществения, ученически и медицински транспорт с цел да не поскъпват услугите, както и еднократен „инфлационен чек“ от 50 евро за над 550 000 души с ниски доходи, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Подкрепата, с бюджет от 30 млн. евро, ще обхване уязвими групи и ще се изплаща от следващия месец чрез Агенцията за социално подпомагане. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че от предвидените 170 милиона евро като държавна помощ за земеделските производители, 100 милиона евро ще отидат за компенсация и за подкрепа за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената през 2026 година. Той обясни, че това означава, че земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър.

Срещу скъпите горива: Без акциз върху пропан-бутана, помощ за домакинства, земеделци и транспорт

„Инфлационен чек“: Държавата дава по 50 евро на лица и семейства с ниски доходи

Омбудсманът

Правителството трябва възможно в най-скоро време да реагира заради увеличените цени на горивата, каза пред журналисти омбудсманът Велислава Делчева.

Повишените цени на горивата рефлектира върху всички, горивата влияят на живота ни, каза още тя и добави, че според нея е изключително важно да има облекчения за ученическите автобуси, за хората, които живеят с доходи под прага на бедност, за пенсионерите. Бих апелирала размерът за помощта да бъде малко по-висок, за да може хората наистина да се възползват в максимален размер от нея, допълни тя. Според Делчева мярката от 20 евро, одобрена от предишното правителство, е добра мярка. „Имам информация, че гражданите в голяма степен са се възползвали от тази възможност, сравнително бързо и лесно е ставало, без административни тежести, така че тази мярка добре е работила и би могло отново да се помисли върху тази тема“, добави тя.

Не се забавиха реакциите на опозицията в парламента срещу планираните мерки.

ГЕРБ

Тези мерки не са добре таргетирани, заяви бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова, като съзря целенасочени действия и "раздавания" броени дни преди да започне предизборната кампания за вота през октомври.

По думите й мярката, която предвижда предоставяне на т.нар. "инфлационен чек" от 50 евро на практика няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. "В този вариант, в който правителството на Радев предлага дори не се изисква това съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил - така, както беше в мерките, които предложи предишното служебно правителство", посочи Петкова.

"Странно е, че хората, които са определени да получат тези средства, ще получат този чек до края на октомври, така че има доста странни неща", допълни тя.

Според Теменужка Петкова се хвърлят "някакви мерки", които са симбиоза между стари мерки, такива, които трудно ще се реализират, и мерки, които саа странни.

Александър Иванов също разкритикува еднократната помощ от 50 евро и заяви, че според ГЕРБ-СДС тя няма да доведе до намаляване на инфлацията.

„Наистина трябва да се обърне внимание на 50-те евро, които ще бъдат раздадени в хода на една кампания. Не смятаме, че тази мярка реално ще намали инфлацията, а точно обратното“, заяви той.

Иванов постави въпроса и защо мярката, свързана с акциза, се насочва към конкретен вид гориво. Той посочи, че трябва да стане ясно и какво ще бъде бюджетното отражение на целия пакет. „Трябва да видим какво е бюджетното им изражение, защото ние не сме запознати с детайлите по сметката колко ще струва това на правителството“, каза депутатът.

Владислав Горанов от своя страна заяви, че обявените мерки му напомнят за заявките на правителството в началото на неговия мандат за контрол върху цените. „Най-големият проблем е, че не се лекува причината, а симптомите“, заяви Горанов.

Депутатът каза, че еднократните мерки няма да решат трайно проблема с високите цени. Той изрази и позиция, че административните действия за ограничаването им създават допълнителна тежест за бизнеса.

Горанов обърна специално внимание на цената на дизела, като заяви, че при сходни нива на суровия петрол горивото в момента е значително по-скъпо в сравнение с предишни години.

"Продължаваме Промяната"

Председателят на ПП Асен Василев определи правителствените мерки срещу високите цени на горивата като недостатъчни и обвини кабинета, че насочва подкрепата към ограничен кръг получатели вместо към всички граждани. Той заяви, че пакетът е в тон с обещаното на българския народ „капково напояване“.

Според Василев предвидените 100 млн. евро за едрите зърнопроизводители ще увеличат печалбите им, тъй като те ще продължат да продават зърното на цените на световните борси.

Той настоя за отстъпка за всички граждани при покупката на по-евтините горива извън премиум сегмента. По думите му вместо това средствата се насочват към 500 души, а останалите 6 млн. българи ще трябва да се справят сами.

Василев иронично коментира, че за тях остава да пият „по една студена вода“, може би от „кошницата с грижа“, като сами платят и водата, и кошницата, и грижата. Той отправи критики и към цените на продуктите в нея.

Попитан за предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, Василев го определи като може би най-адекватната мярка. Според него обаче необходимостта от нотификация до Европейската комисия поставя под въпрос бързото ѝ прилагане. Той сравни ситуацията с израза „Тати ще ми купи колело, ама друг път“.

ДБ

Мерките на правителството срещу високите цени на горивата са ограничени и няма да осигурят достатъчна подкрепа за гражданите. В същото време високият бюджетен дефицит е оставил държавата без необходимия резерв за реакция при кризи. Това заявиха депутатите от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Владислав Панев.

„Много пъти предупреждавахме по време на процедурата за Бюджет 2026, че когато планираш дефицит от 5,7%, 7,2 млрд. евро дефицит и 10,1 млрд. евро нов дълг, оставаш без буфер при евентуални кризи“, заяви Панев.

Залoжените в бюджета параметри действително предвиждат дефицит от 5,7% от БВП и възможност за поемане на нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро. По думите му именно ограничените възможности на бюджета са една от причините правителството да предлага по-малък пакет от мерки срещу високите цени на горивата.

„Те са половинчати мерки, които помагат доста ограничено“, каза Панев.

Той призова кабинета да потърси възможности за свиване на бюджетния дефицит значително под заложените 5,7%. Панев предупреди, че при евентуално допълнително поскъпване на петрола възможностите на държавата да реагира биха били още по-ограничени.

ДПС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също коментира и обявените от правителството мерки заради високите цени на горивата. Според него на този етап те не са достатъчни, но призова да се изчака ефектът от прилагането им.

„Ще го видим, когато се случат... Според мен не са достатъчни. Но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение“, заяви Пеевски.

"Възраждане"

Това за мен е кражба от държавния бюджет и е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба, каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му това е абсурдна мярка и единственото решение е намаляване на ДДС на горивата. Така няма да има нужда от питане на Европейската комисия, с която се оправдава премиерът Румен Радев, посочи Костадинов.

„Ако направите анализ на земеделския сектор, ще видите, че над 90% от субсидиите отиват в 800 юридически и физически лица, свързани едни с други, които не са милионери, а милиардери“, обясни той.

Той коментира, че предложението за акциза на пропан-брутан е лъжа. Тепърва ще направим анализ, но ако става въпрос за намаляване с 44 евроцента, това означава, че субсидията е 30% върху един литър, което няма как да стане. На практика това елиминира акциза, а те това не го пишат, каза Костадинов.