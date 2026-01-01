Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите и обяви, че ще сезира прокуратурата.

"Демерджиев освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона", каза той и определи твърденията на вътрешния министър като "измислици".

"Ще сезирам прокуратурата за всичко, за което ме набеди Демерджиев", обяви той. По думите му той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.

Той коментира и мерките на правителството за високите цени на горивата. "Ще го видим, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение", каза Пеевски.

По-рано Демерджиев каза, че полети на Пеевски са платени с отклонени средства от поръчки за мантинели.