Разкрито е производство и разпространение на наркотици при спецоперация в Сливен, съобщиха от полицията.

Акцията е проведена на 17 септември. Предприети са действия по задържането на 33-годишен криминално проявен мъж.

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Той е изхвърлил на земята опаковка, съдържаща вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици.

Намерени са предмети, течности и вещества, използвани при производство на наркотици.

Задържани са трима души, имащи различна съпричастност към престъпната дейност. По случая се води разследване.