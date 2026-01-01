Задържаха мъж, след като в четвъртък в рубриката на „Здравей, България”- „Дръжте крадеца!” – бяха излъчени негови кадри, показващи как посред нощ се промъква в жилище в центъра на София. От дома успява да задигне пари, банкови карти и ключ от автомобил. Част от тези вещи са открити у него от органите на реда.

Мъж проникна в дома на семейство в центъра на София и задигна пари, банкови карти и лични документи

„За 24 часа разбрахме кой е извършителят на кражбата в жилището. След като колегите разбраха неговата самоличност, веднага започнаха да го търсят. Беше заловен на улицата, не се криеше, дори беше облечен със същите дрехи, които се виждат и от излъчените кадри”, разказа началникът на 5 РУ – СДВР Стефан Тотев.

Мъжът е 27-годишен, криминално проявен, регистрирани са кражби и отвличане на автомобил. Той привлечен към наказателна отговорност и е задържан за 72 часа. От Софийска районна прокуратура съобщиха за NOVA, че ще искат постоянното му задържане.

„Интересното е, че след като го задържахме, започнахме да разговаряме с човека. Той ни отведе в своеобразно скривалище. Там намерихме вещи, които са предмет на престъпление от предишните му прояви. Намерихме лаптоп, но не успяхме да открием всички вещи, задигнал по време на кражбата, която беше излъчена. Скривалището му е зад едно дърво, обособена ниша, с храсти. Нямаме информация мъжът да е действал с други хора”, посочи Тотев.