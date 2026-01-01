Иван Иванов е освободен от длъжността председател на Държавната агенция за бежанците.

Това става с правителството прие решение, което влиза в сила от 18 септември 2026 г.

Със същото Решение за председател на Държавната агенция за бежанците е определен Димитър Иванов.

Иван Иванов беше определен за председател на Държавната агенция за бежанците с решение на МС от юни 2025 г., като замени Мариана Тошева.

Кой е Димитър Цветанов Иванов

Иван Иванов има богат професионален опит в държавното управление и сферата на сигурността. В кариерата си е бил заместник-министър на отбраната и областен управител на Софийска област. Образованието му включва Военната академия „Г. С. Раковски“ и Колежа по отбрана на НАТО в Рим. Работил е и към ООН в район, засегнат от военен конфликт, където е отговарял за зона с над 5000 бежанци.

Като председател на Държавната агенция за бежанците той ръководеше работата по подготовката на България за прилагането на новата европейска рамка в областта на миграцията и убежището. Сред основните задачи на агенцията беше привеждането на националните правила в съответствие с изискванията на Пакта на ЕС за миграцията и убежището.

Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет е основният държавен орган, който разглежда заявленията за международна закрила в България. В правомощията ѝ влизат регистрацията и настаняването на кандидатите, както и организацията на процедурите, свързани с приема им. Начело на институцията председателят има отговорността да ръководи и координира изпълнението на държавната политика в областта на международната закрила и бежанците.