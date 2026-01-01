В Източна Полша днес бяха задействани сирените за въздушна тревога, като изтребители от полските военновъздушни сили (ВВС) бяха вдигнати по спешност, а две летища бяха временно затворени, след като Русия нанесе удари в Украйна близо до полската граница, предаде Ройтерс, като се позова на представители на властите във Варшава и Киев.

Полската армия съобщи, че няма регистрирано нарушение на въздушното пространство на страната и че военните самолети са приключили операциите си. Летищата на Жешув и Люблин възобновиха работа след временното им затваряне.

„Мащабна атака в западната част на Украйна, съвсем близо до полската граница, току-що приключи“, заяви премиерът Доналд Туск на пресконференция. „Вероятно отново е била поразена бензиностанция, а нашите самолети бяха вдигнати по тревога“, добави той.

Подполковник Яцек Горишевски заяви пред частната телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24), че дрон е паднал или е бил свален на около 4 километра от полската граница.

Украински представител каза за Ройтерс, че на няколко километра от територията на Украйна, на няколко километра от полската граница, са се чували взривове.

Украинската гранична служба съобщи след атаката, че няма нанесени щети по граничните пунктове.

Руски дрон в неделя порази пътнически влак само на два километра от украинско-полската граница.

В два региона в Източна Полша бе обявена въздушна тревога и жителите им бяха призовани да се укрият. Местни медии съобщиха, че са прозвучали сирени.

Държавният новинарски канал Те Фау Пе Инфо (TVP Info) излъчи кадри, на които се вижда евакуацията на ученици в източния град Люблин.