Американският R&B певец Фреди Джаксън, известен с хитовете си „You Are My Lady“ и „Rock Me Tonight (For Old Times Sake)“, е починал на 70-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 5 октомври, три дни след рождения му ден, съобщи семейството му.
Причината за смъртта не е обявена.
Grammy-nominated R&B singer Freddie Jackson, known for his smooth '80s hits “Rock Me Tonight (For Old Times Sake)” and “You Are My Lady,” has died. He was 70. Read more: https://t.co/PlgNb8JhKQ https://t.co/KMlGUTAXK7— ABC News (@ABC) October 6, 2026
Джаксън е роден и израснал в Харлем, Ню Йорк. Започва да пее госпъл в местна баптистка църква, а в края на 70-те години се присъединява към групата Mystic Merlin, преди да започне успешна солова кариера.
Големият му пробив идва през 1985 г. с дебютния му албум „Rock Me Tonight“. Заглавната песен се превръща в един от най-големите му хитове, а „You Are My Lady“ му носи две номинации за наградите „Грами“ през 1986 г. – за най-добър нов изпълнител и за най-добро мъжко R&B вокално изпълнение.
През 80-те години Джаксън се утвърждава като един от разпознаваемите гласове на R&B музиката. Той има 10 песни, достигнали първо място в R&B класацията на Billboard. Първите му два албума – „Rock Me Tonight“ и „Just Like the First Time“ – получават платинен статут.
A legendary R&B singer has died just days after his 70th birthday. https://t.co/huGK2aPKbz— The Daily Beast (@thedailybeast) October 7, 2026
Певецът продължава да записва и да изнася концерти и през следващите десетилетия. Последният му студиен албум излиза през 2023 г.
През 2024 г. Джаксън публично съобщи, че е диагностициран с бъбречно заболяване. Той започна да работи и с Националната бъбречна фондация за повишаване на информираността за заболяването.
„Фреди беше повече от легендарен глас. Той беше добър и щедър човек, който обичаше своите фенове, семейството, приятелите и музиката си“, се посочва в изявление на близките му.