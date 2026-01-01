Кафето е добър източник на антиоксиданти, но начинът, по който се приготвя, може да повлияе на ползите му за здравето. Диетолозите обикновено препоръчват да се избира филтрирано кафе, което има по-малко вредни примеси, и да се избягват добавени подсладители. Ползите за здравето от кафето могат да бъдат повлияни и от съдържанието на кофеин, състава, хранителните вещества и нивото на киселинност. Според американското издание health.com специалистите са класирали 8-те най-полезни вида кафе.

1. Филтърно кафе

Изследванията показват, че филтрираното кафе може да е по-здравословен избор от нефилтрираното кафе. Кафето е естествен източник на дитерпени, клас органични съединения, които могат да повлияят негативно на нивата на холестерола. Процесът на филтриране премахва по-голямата част от дитерпените, като значително намалява съдържанието им в готовата напитка.

2. Американо

Американо е доза еспресо, разредена с гореща вода, което създава по-гладък и балансиран вкус. „В сравнение с черното филтрирано кафе, същият обем течност в еспресото и американото съдържа повече полифеноли“, каза диетоложката Джули Стефански. Освен това, в сравнение с еспресото, американо може да осигури допълнителна хидратация, като същевременно поддържа същия хранителен профил".

3. Еспресо

Еспресото е концентрирана кафеена напитка, приготвена от фино смлени кафени зърна, използвайки гореща вода под налягане. „30-45 мл еспресо обикновено съдържа около половината от кофеина на чаша обикновено кафе, но в много по-малко течност“, отбелязва Стефански. Хората, чувствителни към кофеин, обаче трябва да бъдат внимателни и да не прекаляват с тази напитка, тъй като прекомерната консумация на кофеин може да причини нервност, тревожност, учестен пулс и дори по-сериозни сърдечни проблеми.

4. Кафе с растително мляко

От хранителна гледна точка соевото мляко е единствената растителна алтернатива на кравето мляко, която е включена във федералните хранителни насоки като еквивалентен заместител. В същото време сутрешното кафе може да бъде добър източник на калций и витамин D, ако при приготвянето му използвате краве мляко или растителна напитка, обогатена с витамини и минерали.

5. Студено приготвено кафе

Тази напитка се приготвя чрез смесване на едро смляно кафе с вода на стайна температура или по-хладна. „Студено приготвеното кафе се счита за по-малко киселинно от традиционното“ горещо кафе. Така че, ако страдате от рефлукс, но не сте готови да се откажете от кафето, тази опция може да е по-подходяща за вас“, отбелязва Стефански.

6. Нитро студено приготвено кафе

Азотът се добавя към тази напитка под налягане, което ѝ придава лека карбонизация и кремообразна пяна. Стефански отбелязва, че този вид кафе най-често се продава в кутии, така че хранителната му стойност може да варира.

7. Кафе с гъби

Кафето с гъби е смес от смляно кафе и сушени гъби. Съдържа допълнителни хранителни вещества като витамин D, протеини, мед, селен и витамини от група В.

8. Разтворимо кафе

Разтворимото кафе се приготвя чрез дехидратиране на свареното кафе на по-малки гранули, които се разтварят бързо в гореща вода. „Разтворимото кафе съдържа много малко хранителни вещества и много видове съдържат добавена захар, дехидратирано мляко и други добавки, които могат да осигурят калории, мазнини и въглехидрати“, каза Стефански. В същото време разтворимото кафе съдържа антиоксиданти, така че осигурява и ползи за здравето.