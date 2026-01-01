Филмът „Минотавър“ бележи завръщането към киното на руския режисьор Андрей Звягинцев след тежко заболяване, продължителна кома и принудително изгнание далеч от родината му. Продукцията излезе по кината в САЩ, Канада и Латинска Америка в петък, 20 ноември, съобщава Асошиейтед прес. Българската му премиера е на 21 ноември в зала 1 на НДК в рамките на фестивала „Киномания“, а от 4 декември лентата ще тръгне и по кината у нас.

Преди броени дни започнаха и редовните прожекции на филма в няколко големи европейски държави. Световната премиера на „Минотавър“ пък се състоя през май на Международния кинофестивал в Кан, където филмът беше отличен с престижната награда „Гран при“.

За режисьор, който е бил на крачка от смъртта и днес живее в изгнание далеч от Русия, Андрей Звягинцев запазва забележително чувство за хумор, отбелязва АП.

Попитан дали му е било трудно да премести семейството си във Франция, след като категорично е решил да не се връща в Русия заради инвазията в Украйна, той отговаря без колебание. „Не, изборът на държава беше лесен, защото във Франция режисьорите имат право на окончателен монтаж върху филмите си“, казва Звягинцев през смях, преди да добави: „Това е само наполовина шега“.

Малко са кинематографистите, преминали през толкова тежки изпитания през последните години. Андрей Звягинцев, чиито филми „Левиатан“ и „Нелюбов“ получиха номинации за „Оскар“, дълго време продължава да живее и работи в Русия, въпреки че творчеството му открито и безкомпромисно критикува корупцията и обществените пороци при управлението на Владимир Путин. Дори тогавашният руски министър на културата обвинява „Левиатан“, че „открито плюе“ срещу правителството, припомня АП.

През 2021 г. обаче животът на режисьора се преобръща драматично. След поставянето на ваксината срещу КОВИД-19 „Спутник V“ той се разболява тежко и изпада в медикаментозна кома. „Събудих се през септември 2021 г. след 40 дни в кома. Когато дойдох в съзнание, осъзнах, че не мога да направя дори това“, разказва Звягинцев в скорошно интервю, докато щраква с пръсти. „Ръцете ми изобщо не ме слушаха“.

„Когато разбрах, че не мога да движа нито ръцете, нито краката си, си помислих: Какво ще правя оттук нататък?“, споделя той. „Минаваха ми мисли за самоубийство. За какво да живея, ако не мога да правя кино?“

Днес, възстановен и изпълнен с енергия, режисьорът се усмихва, загледан през прозорците на втория етаж на „Линкълн център“ в Ню Йорк. „Сега картината е съвсем различна, нали?“, отбелязва той.

„Минотавър“ е първият пълнометражен филм на Звягинцев от девет години насам, подчертава АП. Още с появата си лентата беше определена като рядък и откровен поглед към руското общество в условията на войната срещу Украйна. След като спечели Голямата награда на фестивала в Кан, продукцията беше избрана и за официалното предложение на Франция за наградите „Оскар“ в категорията за най-добър международен филм, вместо да представлява Русия.

Пътят към възстановяването на режисьора обаче е дълъг и тежък. Звягинцев прекарва общо 11 месеца в болница, а за лечението му от синдрома на Гилен-Баре са необходими пет медицински процедури. В най-критичния период от заболяването си е преместен в Германия. Именно там съпругата му съобщава за началото на руската инвазия в Украйна.

„Бях в хоризонтално положение. Дори не можех да говоря. В това състояние разбрах, че е започнала война. Още същия или на следващия ден решихме, че не можем да бъдем свързвани с това, което прави страната ни. Трябваше да измислим къде ще живеем“, разказва той.

Междувременно в кината р Русия се допускат предимно продукции, одобрени от държавата, а Холивуд до голяма степен прекратява разпространението на филмите си в страната, отбелязва АП.

Заснет в Латвия, „Минотавър“ е семейна криминална драма, чието действие се развива на фона на първите етапи от войната. Руските мъже са мобилизирани и изпращани на фронта на юг, а надеждите, че ще се завърнат, са все по-оскъдни.

Свободно адаптиран по филма на Клод Шаброл от 1969 г. „Невярната съпруга“, филмът разказва историята на Глеб (Дмитрий Мазуров) – провинциален мениджър, който научава за изневярата на съпругата си Галина (Ирис Лебедева). Личната му драма постепенно придобива трагични измерения, а кървавата ѝ развръзка се преплита с едно съвсем различно изпитание: Глеб трябва да изпълни държавната квота за мобилизация и да предаде списък със свои служители, които да бъдат изпратени на фронта.

„В Русия в продължение на много, много години няма да има такива филми. Невъзможно е дори да си го представи човек. Извън Русия – може би. Затова разбрахме, че имаме определена отговорност към онези, които са против войната, но са принудени да мълчат. Там е невъзможно да надигнеш глас“, казва Звягинцев.

Днес режисьорът и семейството му живеят във Франция – страна, която му предоставя не само убежище, но и възможност да продължи да работи свободно. „Аз говоря руски, а не френски. Направих филм за моите си, руски проблеми. Затова за мен този жест означава, че французите притежават добро сърце и широка, гостоприемна душа“. казва той.

При получаването на наградата си в Кан Звягинцев използва сцената, за да отправи директен призив към руския президент Владимир Путин да прекрати войната в Украйна. „Милиони хора от двете страни на фронтовата линия имат само една мечта – безбройните убийства най-накрая да спрат“, заявява режисьорът, цитиран от АП.

През септември руското Министерство на правосъдието включва името му в регистъра на т.нар. „чуждестранни агенти“. Посоченият мотив е, че Звягинцев е „разпространявал недостоверна информация за решенията, взети от руските държавни органи“.

Режисьорът вижда в отношението на руското общество към войната и последиците от дългогодишната пропаганда. „Дълго време хората в Русия живееха с капаци на очите. Те не можеха да повярват. Повтаряха непрекъснато: „Това е фалшификат. Това е провокация. Нищо не се случва“. Вярваха и се доверяваха на телевизията, а отказваха да приемат обективната реалност, за която им говореха независимите медии“, казва той.

Въпреки че „Минотавър“ завършва със зловещия тътен на войната, той далеч не се изчерпва с ролята на политическо послание. Както и в предишните си филми, Звягинцев поставя в центъра отделния човек – неговите страхове, морални дилеми и избори, направени в сянката на събития, които надхвърлят личния му свят.

„Нямаше нужда да се набляга на нищо, нямаше нужда да се крещи на глас. Просто вдигаш огледало и показваш какво наистина се случва там“, обяснява режисьорът.

След всичко преживяно Звягинцев изглежда по-решен от всякога да продължи да снима, отбелязва АП. Срещата със смъртта е променила отношението му към времето и към самото творчество. Ако преди е можел да си позволи да отлага, сега предпочита да действа, докато има възможност.

„Завръщането към живота ме научи на едно: сега искам да действам по-бързо. Отлагането вече не е за мен. Трябва да правя филм след филм“, казва режисьорът и отново щраква с пръсти – същите, които само преди три години са били напълно парализирани, допълва Асошиейтед прес.