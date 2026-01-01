Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските компании ще бъдат обложени с "огромна данъчна тежест", ако изграждат центрове за данни в други държави, предаде Асошиейтед прес.

"Няма да позволим центровете за данни да се преместват в други държави", заяви Тръмп по време на пресконференция в Белия дом.

Заплахата на Тръмп да наложи санкции на компаниите, които изграждат центрове за данни в чужбина, отразява неговото виждане, че този сектор е ключов за американската икономика.

Повечето икономисти са съгласни с това, но с някои уговорки, посочва АП.

Според прогнозите на икономистите от Ю Би Ес най-големите високотехнологични компании ще похарчат до 1,8 трлн. долара през следващата година за разработване на изкуствен интелект, предимно в центрове за данни. Това също така е повишило заплатите на някои строителни работници, особено на квалифицирани специалисти като електротехници, от които в САЩ има недостиг.