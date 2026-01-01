Ударът с дрон по руски товарен кораб в Балтийско море днес вероятно е бил извършен от Украйна, заяви говорител на финландските сили за отбрана на пресконференция, предаде Ройтерс.

В момента се извършва евакуация на екипажа, посочиха още финландските власти.

По-рано финландската армия потвърди, че тази сутрин е засякла "атака с дрон" срещу руски товарен кораб във Финския залив. Министерството на отбраната подчерта, че вече е информирало съюзническите държави от НАТО за инцидента, предаде Франс прес.

"В събота сутринта финландските въоръжени сили засякоха атака с дрон срещу руски товарен кораб в международни води в източната част на Финския залив на запад от остров Суурсаари (с руско наименование Гогланд, бел. ред.)", посочи Министерството на отбраната в официално изявление. По кораба има щети, допълни ведомството, без да предоставя информация за състоянието на екипажа.

Финландската брегова охрана, която беше изпратена на мястото на инцидента, информира, че плавателният съд се е запалил и е бил отклонен към териториалните води на Финландия. "Понастоящем от ситуацията не произтича никаква опасност за останалата част от корабите, плаващи в залива", се казва в изявление.

Властите въведоха "временни ограничения" във въздушното пространство и в района около източната част на Финския залив.

"Войната се разпростира до нашата територия. Финландските власти контролират ситуацията във Финския залив, където дрон удари руски товарен кораб. Украйна има правото да отвръща срещу агресора", написа по-рано финландският министър-председател Петери Орпо в социалната мрежа Екс.