Двойка, посетила 36 държави, отсяда в луксозни вили безплатно. Но как го прави?

Има един завладяващ полезен трик за туристи, който им позволява да отсядат в луксозни домове безплатно – в замяна на гледане на къща и домашни любимци на собствениците. Една двойка е превърнала това в начин на живот: посетили са десетки държави и често живеят в луксозни вили като милионери. Румънското изадние Ziare.com обяснява как го правят и какви проблеми може да причини този начин на живот, предава БГНЕС.

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Когато Конрад Варзеха и приятелката му Каро тръгват на околосветско пътешествие, те започват да гледат къщи за други хора, докато собствениците им са далеч.

През последните три години те са посетили заедно 36 държави, като са отседнали в 12 от тях, докато са гледали къщи. През останалото време отсядат в хотели или наети квартири. Те печелят доходите си чрез онлайн работа.

Опит с пътувания

Конрад отбелязва, че харчат по-малко за пътувания от много хора, които живеят у дома, а също така понякога са се озовавали на наистина невероятни места и „живели в къщи, за които дори не са могли да мечтаят да притежават“.

„Прекарахме цял месец в хижа във френските Алпи с гледка към планините. Чувствахме се сякаш сме на почивка: двете котки влизаха в къщата само сутрин и следобед, за да се хранят. Обръщахме им малко внимание, а през останалото време бяхме свободни: разхождахме се край езерата, наслаждавахме се на истинското алпийско лято и ходехме до местната пекарна за пресни сладкиши“, казва той.

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Конрад обяснява, че за да си добър гледач на къща, са необходими три качества: добри комуникативни умения, способност за грижа за животните и спретнатост и чистота.

Те подреждат деня си според нуждите на животните: например, ако се грижат за куче, избягват дълги пътувания.

Този начин на живот обаче има своите капани.

„Веднъж пристигнахме в къща в Гърция и я открихме заразена с паразити. Бяха тежки две седмици: хванахме бълхи, прекарахме цялото си време в чистене и дори трябваше да създадем карантинна зона. Бяхме нахапани доста.“

Друг път попаднали на куче с поведенчески проблеми – нападало ги в спалнята. „Но не се е случило нищо сериозно, което да ни накара да съжаляваме за избора си. Можем да пътуваме по света и да живеем в красиви домове, без да сме обвързани с едно място. Получаваме най-доброто от двата свята“, резюмира той.