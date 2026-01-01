Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е имал много добри разговори за Украйна с руския лидер Владимир Путин по време на срещата им в Китай, но подчерта, че не желае да обсъжда гаранции за сигурността на Украйна, преди да бъде постигнато споразумение, предаде Ройтерс.

„Водим много добри разговори. Мисля, че има наистина голям шанс да успеем да постигнем споразумение“, заяви Тръмп на пресконференция в Белия дом след обиколката си в Азия, по време на която се срещна с Путин и китайския президент Си Дзинпин.

Путин: Тръмп изглежда искрено ангажиран с край на войната в Украйна

Тръмп имаше и отделна среща с Путин, когото нарече приятел, в кулоарите на лидерския форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън тази седмица.

„Той ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път. Разговарях и с нашите представители, които вършат добра работа, но задачата им е трудна. Много трудна“, каза Тръмп.

Тръмп пред Ройтерс: Украйна, а не Русия, забавя евентуалното сключване на мирно споразумение

„Проблемът е, че президентът (Володимир) Зеленски и президентът Путин изпитват огромна омраза един към друг, а това допълнително усложнява ситуацията“, добави той.

Часове след като тримата лидери публикуваха декларация за мир след срещата си в Китай, Русия предприе днес една от най-мащабните ракетни атаки и нападения с дронове срещу Украйна от началото на войната, като нанесе удари по съоръжения на електроенергийната инфраструктура и уби осем души, отбелязва Ройтерс.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г. доведе до най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война.