Министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш съобщи че въздушното пространство на страната е било нарушено от „обекти от Русия“, един от които вероятно е бил руска крилата ракета Х-101, предаде Ройтерс.

Той добави, че Варшава „ще поиска от НАТО допълнителна подкрепа по източния фланг“.

„Ставаме свидетели на поредната провокация от страна на Руската федерация. Днес (в Полша) се провеждат учения на „Коалицията на желаещите“, каза още Кошиняк-Камиш.

„Във връзка с нарушенията на полското въздушно пространство властите провеждат операции на три места: в Рудник над Санем и Молодич (в Подкарпатско воеводство) и в Нови Липовец (в Любелско воеводство)“, написа в социалната мрежа Екс полският вътрешен министър Марчин Кервински в социалната мрежа Екс.

Премиерът Доналд Туск заяви, че на мястото на удара работят служители по сигурността. Той увери, че към момента няма опасност „от въздуха“.

В министерството на отбраната се събра кризисен екип, а президентът Карол Навроцки получава информация в реално време за ситуацията, съобщиха официални представители.

Подобен случай имаше и през юли. Тогава полското въздушно пространство бе нарушено от ракета близо до село Тарнава Колония в Любелско воеводство.

Тази нощ Русия нанесе масирани въздушни удари срещу Украйна. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че срещу Украйна са били изстреляни „80 крилати и до 20 балистични ракети (…), както и около 400 дрона“.