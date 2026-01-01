Ремонтни дейности и изкърпване на настилката на пътни участъци с обща дължина 190 километра са планирани в област Враца през ноември и декември. Част от работите ще приключат до края на този месец, а останалите ще продължат през декември. Това съобщи за БТА директорът на Областното пътно управление (ОПУ) – Враца инж. Вероника Аврамова.

Сред участъците, включени в ремонтната програма, са пътищата Враца – Борован и Борован – Бяла Слатина, както и обходните трасета на Враца.

Ремонти са предвидени още по направленията Криводол – Голямо Бабино – Пудрия – Главаци, Оряхово – Лесковец – Галово и Бързина – Манастирище – Михайлово. В списъка са включени също отсечките Софрониево – Бутан, Бяла Слатина – Търнак, Мездра – Ребърково – Елисейна и Враца – Криводол.

Освен изкърпване на пътните настилки ще бъдат почистени крайпътни участъци и площадки за отдих. Предвидени са още събиране и извозване на отпадъци, както и премахване на храстовидна растителност покрай пътищата.

Дейностите са възложени на изпълнителя по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа „Северозапад 2024“ ДЗЗД.

Междувременно продължава и ремонтът на околовръстното шосе на Враца. Както БТА съобщи, дейностите по обходния път трябва да приключат до края на ноември, като през този период цялото движение е пренасочено през града.